Как сообщает Politeka.net, о своей беременности сообщила американская актриса Румер Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур.

Раскрыть свою тайну Румер решила в Инстаграм, опубликовав фото со своим бойфрендом американским музыкантом Дереком Ричардом Томасом. На фото счастливый Дерек обнимает и целует животик будущей мамы.

Отметим, что это будет первый внук или внучка для 60-летней Мур и 67-летнего Брюса Уиллиса.

«Прекрасные новости, поздравляю!», «Ты будешь самой волшебной мамой!», «Слава богу, это больше не секрет, потому что ничто не могло доставить мне большей радости, чем кричать об этом с крыш!», «Не могу дождаться встречи», «Поздравляю вас двоих. Люблю вас, ребята», - радуются новости о беременности Румер друзья пары.

Напомним, у актера диагностировали неизлечимое заболевание, из-за которого он был вынужден навсегда отказаться от съемок в кино. Афазия приводит к потере навыков говорить, читать, писать и понимать речь.

«Брюс мало что может сказать, и не похоже, что он понимает многое из того, что говорят другие», — рассказывал инсайдер о нынешнем состоянии Брюса Уиллиса.

Экс-супруга Брюса Уиллиса Деми Мур показала, как он сейчас выглядит.

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