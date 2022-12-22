Актриса Ольга Сумская и ведущий Юрий Горбунов поделились кадрами с учительницей, которая своей преданностью работе покорила украинцев.

Сеть облетело видео, как в обесточенном районе Киева учительница проводила онлайн-урок на улице, поймав хоть какой-то интернет и связь возле супермаркета.

У себя в Instagram на такую ​​преданность своей работе со стороны учительницы не смогли не отреагировать украинские знаменитости. Ольга Сумская и Юрий Горбунов на своих страницах опубликовали эти кадры и восхищаются несокрушимостью нашей нации.

"Киев… Учительница по призванию! Ведет онлайн урок прямо с улицы, где можно подключиться к питанию… Несокрушимые украинцы! 🙏🏻", — написала актриса под видео.

"Украинские учителя ведут онлайн уроки прямо с улицы! Прямо там, где есть wi fi!! Это сверхмощная нация!!", - поражен Горбунов.

Украинцы в комментариях также делятся эмоциями от увиденного:

"Боже, как это трогательно….😢😢😢 нас не сломать, пока есть такие учителя, в нашей стране будет все хорошо!!!!!!Какие мы сильные и несгибаемые, горжусь нашими людьми!";

"Украина победит- это уже 100%";

"😢плачу, и мы так живем)";

"Только наши люди могут так жить, только мы можем преодолеть зло добром и светом! Даш дух несокрушимый! Наши учителя-герои, а еще врачи, сантехники, электрики, слесари, строители и все остальные".

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

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