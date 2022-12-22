Сеть облетело видео, как в обесточенном районе Киева учительница проводила онлайн-урок на улице, поймав хоть какой-то интернет и связь возле супермаркета.
У себя в Instagram на такую преданность своей работе со стороны учительницы не смогли не отреагировать украинские знаменитости. Ольга Сумская и Юрий Горбунов на своих страницах опубликовали эти кадры и восхищаются несокрушимостью нашей нации.
"Киев… Учительница по призванию! Ведет онлайн урок прямо с улицы, где можно подключиться к питанию… Несокрушимые украинцы! 🙏🏻", — написала актриса под видео.
"Украинские учителя ведут онлайн уроки прямо с улицы! Прямо там, где есть wi fi!! Это сверхмощная нация!!", - поражен Горбунов.
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Украинцы в комментариях также делятся эмоциями от увиденного:
"Боже, как это трогательно….😢😢😢 нас не сломать, пока есть такие учителя, в нашей стране будет все хорошо!!!!!!Какие мы сильные и несгибаемые, горжусь нашими людьми!";
"Украина победит- это уже 100%";
"😢плачу, и мы так живем)";
"Только наши люди могут так жить, только мы можем преодолеть зло добром и светом! Даш дух несокрушимый! Наши учителя-герои, а еще врачи, сантехники, электрики, слесари, строители и все остальные".
Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.
Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.
Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.