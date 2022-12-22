Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известный украинский исполнитель. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Alyona Alyona решила поболтать с фанатами.
"Спрашивайте, что интересует", - написала артистка, обращаясь к фолловерам.
"Алена, вы принимали для похудения таблетки? Или то просто ваше интервью с 1+1 подставили...", - написал фанат.
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"О, вот это самое главное. В моем интервью лично с моих уст нигде не звучит фраза, что я принимала какие-то таблетки для того, чтобы похудеть. И мне хочется всем вам донести, что не существует препаратов, которые сделают вас худыми, вот не существует, осознайте... Ну в каком веке мы с вами живем, чтобы вы верили в то, что есть какая-то таблетка или есть какой-то препарат, который поспособствует тому, что вы проснетесь завтра Дюймовочкой", - сказала звезда.
Напомним, Alyona Alyona рассказала о тяжелой болезни и обратилась к украинцам за советом
А еще Politeka сообщала, что Сумская, Alyona Alyona и другие украинцы отреагировали на победу TVORCHI
Также Politeka писала, что Alyona Alyona обратила внимание, что украинцам дала война