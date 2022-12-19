Украину на песенном конкурсе Евровидения-2023, который состоится в Ливерпуле, представит группа TVORCHI.

Напомним, что таковы результаты финала Нацотбора на Евровидение-2023, который состоялся 17 декабря, пишет Politeka.net.

Именно TVORCHI по результатам голосования жюри, а также зрителей получили наибольшее количество баллов.

Победа TVORCHI вызвала волну обсуждения. Так, некоторых украинцев разозлил выбор песни, по их мнению должна была ехать, например КРUТЬ. Кстати, Марина Круть заняла второе место.

Больше в Нацотборе она участвовать не будет.

"Спасибо. Каждому, кто пережил эти 2 месяца со мной. Всем слушателям, кто голосовал за меня. Всей команде. Нацотбор на моем пути больше не повторится. И я даже рада. Наша самая главная победа – на фронте. Слава Героям!", - написала Марина Круть в своем Facebook.

Тем временем TVORCHI продолжают принимать поздравления. Так, на их победу отреагировало много украинских звезд.

«Мои поздравления», – написала певица Alyona Alyona.

«Поздравляем, ТВОРЧІ! Победы!», – пожелала актриса Ольга Сумская.

«Поздравляю», – отреагировал на результаты финала Нацотбора ведущий Владимир Остапчук.

А вот певица Злата Огневич выразила уверенность, что TVORCHI – «лучшие».

«Талантливы да, что-то новое да, но эта песня не выиграет Евровидение 2023», «Оказывается, так много фанатов у группы, а так и не скажешь», «Это заслуженная победа. Я болел за Круть, но вы своим мощным номером доказали, что достойны представлять Украину на Евровидении 2023. Поздравляю!», - пишут украинцы на странице TVORCHI в Инстаграм в комментариях.

Напомним, Jerry Heil в слезах обратилась к украинцам после поражения в Нацотборе на Евровидение-2023.

Также сообщалось, что Alyona Alyona устроила эффектные танцы с Jerry Heil, кадры.

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