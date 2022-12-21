Ирина Федишин снискала себе плохую славу после скандала с оцениванием Евровидения-2022. Тогда жюри, в составе которого она была, поставило Польше 0 баллов. После этого Федишин нарвалась на жесткую критику из-за нетолерантного заявления о ЛГБТ. Но сейчас артистка реабилитировалась и активно гастролирует, помогая украинским защитникам и пострадавшим от вторжения рф.

В этот раз на своей странице в Instagram певица, которая сейчас продолжает свой благотворительный тур по городам Европы, сообщила о неприятной ситуации, которая с ней произошла во время перелетов.

"Уже сегодня в Латвии / Но чемоданы со всеми костюмами не долетели с нами, а остались в Варшаве 😩, поскольку там была пересадка, а предыдущий самолет опоздал. Надеемся, что сегодня они долетят следующим рейсом. Итак, мы в тревожном в ожидании 🙏 Но уже разрабатываем варианты, как выкрутиться из ситуации. Возможно, надеть национальный латвийский костюм, что скажете ?😉 Одним словом, будет очень интересно )))🤪", - рассказала Ирина Федишин.

21 декабря артистка запланировала выступление в латвийском городе Огре, на следующий день в Юрмале, а затем до конца этого года она должна посетить с концертами еще Чехию и Испанию.

Напомним, что Ирина Федишин показала, куда поехала, и неожиданно обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, известная украинская певица показала, как оккупанты изуродовали авто.

Также Politeka писала, что Федишин после скандалов похвасталась, как с Дзидзьо и Пономаревым зажгла в Италии.