Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость, которая в этом году была судьей Национального отбора на Евровидение-2023, поделилась кадрами из закулисья и показала в деталях свой необычный образ.

Как видно, на новых фотографиях Юлия запечатлена в метро, где проходили съемки, на некоторых снимках она позирует в компании звездных коллег и победителей Нацотбора. Как видно, для мероприятия певица выбрала необычный образ – на ней длинная темная юбка с полупрозрачным топом и длинным серебристым пальто. Особенно привлекает внимание "космическая" прическа Юли, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к публикации Санина написала: "Еще немного фото". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Космическая!".

"Юлия, я обожаю вас и музыку The Hardkiss".

"Очень красивая".

"Первая – фотка на паспорт моей мечты".

"Вы невероятная!".

"Тройка достойнейших судей, полностью разделяла ваше решение".

"Невероятно красивая".

"Юля, я вас обожаю".

"Это просто вау".

"Красотка".

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