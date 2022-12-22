Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость, которая в этом году была судьей Национального отбора на Евровидение-2023, поделилась кадрами из закулисья и показала в деталях свой необычный образ.
Как видно, на новых фотографиях Юлия запечатлена в метро, где проходили съемки, на некоторых снимках она позирует в компании звездных коллег и победителей Нацотбора. Как видно, для мероприятия певица выбрала необычный образ – на ней длинная темная юбка с полупрозрачным топом и длинным серебристым пальто. Особенно привлекает внимание "космическая" прическа Юли, а на ее лице яркий макияж.
В подписи к публикации Санина написала: "Еще немного фото". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Космическая!".
"Юлия, я обожаю вас и музыку The Hardkiss".
"Очень красивая".
"Первая – фотка на паспорт моей мечты".
"Вы невероятная!".
"Тройка достойнейших судей, полностью разделяла ваше решение".
"Невероятно красивая".
"Юля, я вас обожаю".
"Это просто вау".
"Красотка".
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