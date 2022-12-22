Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила серию снимков из новой модной фотосессии.

Как видно, на новых фотографиях Даша появилась в женственном образе – на ней широкое грубое пальто интересного фасона, под которым, как кажется, нет ничего. Волосы блогерши аккуратно уложены и частично спрятаны за воротником, а на лице безупречный макияж. Она кидает загадочные взгляды в камеру и выглядит очень женственно.

В подписи к публикации Квиткова написала: "То, как вы говорите с собой, имеет наибольшее значение". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки:

"Идеально".

"Какая же невероятная".

"Макияж огонь".

"В любви можно признаваться?".

"Господи, как же это красиво".

"Какая ты красивая".

"Очень красивые фото".

"Такая женственная".

"Красивая, как цветок".

"Увлекательная, как всегда".

"Дашка, это разрыв. Какая вы красотка".

"Просто невероятно красивая".

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