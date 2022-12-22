Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023 и заняла третье место, опубликовала в своем Instagram кадры со сцены в Хмельницком и сделала неожиданное признание.

Как оказалось, выступая на сцене в этом городе Яна спросила у зрителей, кто знает слова песни "Не сестры", и неожиданно услышала голоса детей. В ролике певица показала, как вывела на сцену двух девочек, которые напели вместе с ней.

В подписи к публикации Jerry Heil поделилась неожиданным откровением: "Я спросила в Хмельницком, кто знает слова песни #НЕСЕСТРЫ и услышала голоса детворы. Не сдержалась, позвала на сцену! И в этот момент осознала, что мои новые песни воспитывают поколения и закладывают в юные головы принципы, по которым они будут жить".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Знаете, что еще круто? Еще 5 лет назад кумиром малышей было "Время и Стекло". Никакого хейта в их адрес, но задумайтесь каково было содержание большинства песен тогда и тех, что поет сегодня Яна".

"Какая милота".

"Это правда. Вы воспитываете новое патриотическое поколение".

"Уровень уверенности к которому я стремлюсь – Вика".

"Вау. Это так круто. Люблю тебя за твою простоту".

"Украинские дети – это золотое будущее нашей родненькой Украины!".

"Вы молодчина и уже символ нашей страны. Спасибо!".

Напомним, "Я всегда буду открыта": Jerry Heil после Нацотбора неожиданно предложила свою помощь группе TVORCHI.

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