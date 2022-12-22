Известный украинский исполнитель Артем Пивоваров, который с начала войны записал несколько украиноязычных дуэтов с украинскими звездами на стихи легендарных поэтов, поделился в своем Instagram кадрами с нового концерта. Как оказалось, артист выступил вживую вместе с Олей Поляковой, с которой они ранее записали дуэт "Тішся" на стихи Леси Украинки.

Как видно, Оля и Артем здорово зажгли на сцене, вживую исполняя свой хит и доведя зал до экстаза. На сцену певица вышла в золотистом комбинезоне, который подчеркнул фигуру, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж. Пивоваров выступал в стильном минем костюме свободного кроя, видно, что она выкладывался на все сто.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"После вашего концерта хочется побывать на нем еще много и много раз. Невероятные ощущения".

"Надеюсь, что когда-нибудь все же попаду на ваш концерт".

"Вау, это просто огонь".

"Замечательное выступление".

"Этот момент просто поджог".

"Шикарный дуэт".

"Это было очень драйвово! Концерт невероятный".

"Любимый момент, табун мурашек".

"Нет, ну это же кайф!".

"Обожаю этот момент".

"Зажигалки".

"Вы дополняете друг друга, этот драйв".

"Ну этот момент огонь".

"Они оба сумасшедшие. Энергия зашкаливает. Электричество можно производить. Это сейчас актуально".

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