Голливудская актриса Шэрон Стоун недавно вернулась из больницы после очередной операции – артистке удаляли опухоль, которая причиняла ей много дискомфорта. По словам Шэрон, она не собирается сдаваться, поэтому не забывает не только об уходе за собой, но и спортивной форме.
Плавание, скачки, отдых и правильное питание – не единственное, чем увлечена Шэрон. Знаменитая актриса также стала любить и рисование, каждый раз впечатляя своими шедеврами. Более того, на кадрах звезда показывает себя настоящую, не скрываясь под фотошопом.
«Последние картины. Люблю это! Счастливых праздников! 🤍» - поделилась Шэрон.
В сети ответили, увидев новые работы Шэрон:
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Трагедия случилась с 17-летней девушкой в львовском парке: приехали спасатели, но было уже поздно
Внезапно оборвалась жизнь Заслуженного артиста Украины, первые подробности: "Спасибо тебе за все!"
"Это большая потеря": оборвалась жизнь Героя, за которого молились украинцы
В Киеве открыли огонь по известному журналисту: "Два выстрела в область грудной клетки"
«Просто гениальная Шэрон!; Хорошо👏; Симфония красоты; Люблю их!! Вызывает улыбку. 😍; Твоя красота на холсте. Спасибо, что поделились своей душой;
Красивая работа! Я надеюсь, что вы чувствуете себя лучше после COVID; Спасибо, что поделились с нами; Хороших праздников!;
Я вижу настоящий талант в этих великолепных работах!❤️; Вы удивительный художник! Я действительно понятия не имел; Когда я вижу все, что ты делаешь, мне интересно, какого таланта у тебя нет?👏».
Обычно артистка держит личную жизнь подальше от внимания камер, не говорит о семье и предоставляет им самим решать, что должна видеть публика. Тем не менее, иногда звезда показывает редкие фото из своих семейных встреч.
Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.