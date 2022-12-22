Голливудская актриса Шэрон Стоун недавно вернулась из больницы после очередной операции – артистке удаляли опухоль, которая причиняла ей много дискомфорта. По словам Шэрон, она не собирается сдаваться, поэтому не забывает не только об уходе за собой, но и спортивной форме.

Плавание, скачки, отдых и правильное питание – не единственное, чем увлечена Шэрон. Знаменитая актриса также стала любить и рисование, каждый раз впечатляя своими шедеврами. Более того, на кадрах звезда показывает себя настоящую, не скрываясь под фотошопом.

«Последние картины. Люблю это! Счастливых праздников! 🤍» - поделилась Шэрон.

В сети ответили, увидев новые работы Шэрон:

«Просто гениальная Шэрон!; Хорошо👏; Симфония красоты; Люблю их!! Вызывает улыбку. 😍; Твоя красота на холсте. Спасибо, что поделились своей душой;

Красивая работа! Я надеюсь, что вы чувствуете себя лучше после COVID; Спасибо, что поделились с нами; Хороших праздников!;

Я вижу настоящий талант в этих великолепных работах!❤️; Вы удивительный художник! Я действительно понятия не имел; Когда я вижу все, что ты делаешь, мне интересно, какого таланта у тебя нет?👏».

Обычно артистка держит личную жизнь подальше от внимания камер, не говорит о семье и предоставляет им самим решать, что должна видеть публика. Тем не менее, иногда звезда показывает редкие фото из своих семейных встреч.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.