В этот раз на своей странице в Instagram модельер сделал подборку из пяти наиболее значимых трендов модной индустрии этого года.

Во-первых, Андре Тан отметил штаны карго.

"Свободные брюки в стиле милитари ворвались в фэшн мир в этом году — они удобны, практичны и очень эффектно выглядят из-за своей грубости на женской фигуре. Свободный крой, базовые оттенки, большая фурнитура и карманы действительно привлекают, и поэтому не удивительно, что они стали одной из базовых вещей гардероба многих", — пишет дизайнер.

Во-вторых, монохромные образы или тотал луки нашли множество применений в этом году как в повседневном стиле, так и в вечерних аутфитах – они выглядят эффектно и лаконично. Важно, что тотал лук — это не только об однотонных комбинациях, джинсовый и кожаный тотал луки являются не менее актуальными трендами (кстати, они будут популярны и в следующем году).

По мнению Андре Тана, животные принты — больше, чем тренд, они вне времени. Но все же то, что тигр был символом в этом году стало выдающимся фактором, и животные принты, а особенно леопард, приобрели незаурядную популярность.

Четвертый тренд этого года – костюмы свободного кроя.

"Однозначно этот тренд – фаворит многих. В этом году мы наблюдали метаморфозы в женских костюмах с брюками. Вместе с классическими костюмами, однобортными и двубортными пиджаками стали трендовыми модели креативного кроя — с асимметричными жакетами и необычными брюками. И, конечно же, тренд на маскулинный крой, который делает женские костюмы такими обольстительными, придавая изяществу и хрупкости женскому телу", — объяснил дизайнер.

Также он выделил модную тенденцию на вырезы или cut-outs – это проявление женственности. В этом году были на пике вещи именно с необычными вырезами, которые размещались в необычных местах одежды, имели сложную форму и выглядели оригинально.

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