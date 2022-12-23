Украинская певица Оля Полякова ответила на вопрос, действительно ли она расторгла брак со своим мужем Вадиком.

В разговоре с Машей Ефросининой Полякова рассказала, что вопрос о разводе даже задавали друзья ее мужа.

Но она не понимают, откуда взялись эти слухи.

«Потому что и моему Вадику задавали его друзья вопрос: "Вы что, развелись?". Кто-то пустил эти слухи. Я не расстаюсь с Вадиком. Если мы могли какие-то отношения еще выяснять до войны, то сейчас мы в такой… Нас война скрепила», - заверила Полякова.

Певица также рассказала, что сейчас она и муж находятся на расстоянии. Но, несмотря на это, они общаются больше, чем было до 24 февраля.

«По крайней мере, мы хотя бы созваниваемся несколько раз в день, чего не было. Если я ехала на гастроли, то я могла три дня не звонить по телефону", - призналась Полякова.

Напомним, члены семьи Поляковой после полномасштабного вторжения России в Украину находятся в разных странах.

Так, дочери певицы живут и учатся в Британии.

И именно маленькая Алиса хуже всего переносит эту разлуку. Девочке 11 лет, а она уже сама без родителей живет за границей.

«Для нее вообще это шок – быть без мамы и папы рядом, быть вне дома. Она у нас очень домашний ребенок, очень любит свою дачу, кошек, собак, коз, кур и другое хозяйство. Она очень страдает», – рассказывала Полякова.

Сама певица некоторое время находилась в Грузии, где участвовала в шоу «Танцы со звездами».

Муж Поляковой оставался в Украине, но может ездить за границу.

«Видились две недели назад! Он был в Тбилиси, привозил Машу на несколько дней, а затем увез ее обратно в Лондон", - рассказывала Полякова.

Также Politeka.net писала, что Полякова в объятиях красавца дала мужу повод для ревности.