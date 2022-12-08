Родину співачки Олі Полякової після 24 лютого розкидало по світу, навіть діти опинилися далеко від мами.

Як відомо, зараз Оля Полякова у Грузії. Українська співачка приймає там участь у шоу «Танці з зірками», її партнером є український танцюрист і учасник її шоу-балету Макс Єжов.

Чоловік Полякової і її мама залишилась в Україні, а от дітей – старшу Машу и молодшу Алісу відправили аж у Велику Британію.

І саме маленька Аліса найгірше переносить цю розлуку. Дівчинці 11 років, а вона вже сама без батьків живе за кордоном.

«Для неї взагалі це шок – бути без мами та тата поряд, бути не вдома. Вона в нас дуже домашня дитина, дуже любить свою дачу, котів, собак, кіз, курей та інше господарство. Вона дуже страждає», - розповіла Полякова в інтерв’ю ТСН.

А от у Маші ситуація зовсім інша. Співачка каже, що її старша дочка «вирвалася на свободу» і навіть забуває телефонувати. Це дає батькам привід думати, що в неї усе добре.

Додамо, що Оля Полякова і Маша Єфросиніна знялися у новому випуску «Дорослі дівчата». Його, за словами співачки, вирішили присвятити темі гаданням, приворотам і магії.

Це викликало в мережі хвилю обговорення.

«Нарешті це питання підняв хтось з відомих, бо мене весь цей час верне. В тік ток взагалі окреме магічне мракобісся. Ще й секти прокинулсь, бачила ролики де дівчина з полоумною посмішкою каже "гряде кінець світу", «Які ви кльові і рідні», «Нарешті на це звернули увагу! Мракобісся в інсті».

Також Politeka.net писала, що Оля Полякова розповіла, як насправді стала учасницею грузинського шоу.

Також повідомлялося, що Оля Полякова вирішила відреагувати на чергову претензію на свою адресу.