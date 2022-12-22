Украинская певица Оля Полякова, замужем за бизнесменом по имени Вадим, не скрывает, что ее семейная жизнь далека от идеала.

Так в эфире «Взрослых девочек» во время беседы с Машей Ефросининой Полякова рассказала, что между ней и Вадимом гремят ссоры.

«Сказать, что у нас идеальные классные отношения, и они лучше, чем до войны, нет. Это 100% невозможно сказать. Мы отвыкли друг от друга. Мы когда сегодня сходимся вместе на одной территории, мы ссоримся – страшное», - сказала Полякова.

По словам певицы, они с Вадимом за месяцы войны уже привыкли жить на расстоянии

"Это страшно. Я понимаю, что когда мы начнем жить вместе, если до этого не разбежимся, то нужно будет снова привыкать», - сказала Полякова.

Артистка также заверила, что она не разводится и даже не собирается.

Добавим, что ранее Полякова также во «Взрослых девочках» рассказывала, что во время ссор с мужем она обсуждает с ним возможность развода.

«Мы когда ругаемся, начинаем говорить: "Давай разведемся". Говорю: "Давай! Что будем делать? Давай сядем и договоримся, как мы будем разводиться". В итоге он мне говорит: "Я уйду и оставлю тебе все". Я сразу говорю: "Как можно бросить такого святого человека?", - рассказывала Полякова.

Также в одном из своих интервью Полякова рассказывала, что во время скандалов царапала своему мужу лицо, била дорогую посуду и убегала в лес.

«Я же истеричка. Мне нужен невротизм в отношениях. А ему это совсем не нужно было, он это терпел, но переучил… Била посуду, царапала ему лицо так, что он приходил на работу и говорил, что на него собака прыгнула», – говорила Оля Полякова.

Напомним, Полякова и ее муж воспитывают двух дочерей, которые сейчас живут и учатся в Британии.

По словам Поляковой, маленькой Алисе очень тяжело.

Также Полякова рассказывала, сколько лишних килограмм она набрала во время участия в шоу "Танцы со звездами" в Грузии.

Кроме того, Politeka.net писала, что подтолкнуло мужа Поляковой уйти в терроборону.