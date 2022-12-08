Оля Полякова згадала, що в перші тижні повномасштабної війни, коли окупанти ще не втекли з Київщини, робота бійців ТРО була необхідна.

Українська співачка Оля Полякова розповіла, як її чоловік – 60-річний бізнесмен Вадим Буряковський – вирішив вступити до лав ТрО. Зірка пояснила, що рішення коханого було виваженим та небезпідставним. Про це вона детальніше розповіла в інтерв'ю ТСН.

Чоловікові артистки влітку виповнилося 60 років, тому він може безперешкодно їхати з України, але вирішив залишитися.

Артистка Оля Полякова зізналася, що не замислювалася про те, щоби відмовити чоловіка від служби у територіальній обороні.

"Як можна відмовити, якщо це обов'язок кожної людини, кожного чоловіка. Його рішення було виваженим і не підлягало дискусіям. Одразу ж, як почалася війна, і потрібно було формувати територіальні угруповання, він приєднався", - сказала Оля Полякова.

Оля Полякова згадала, що в перші тижні повномасштабної війни, коли окупанти ще не втекли з Київщини, робота бійців ТРО була необхідна, адже в лісах ховалися диверсанти. Наприклад, біля їхнього будинку на Київщині у перші тижні повномасштабної війни спіймали 14 диверсантів. Це підштовхнуло його вступити в тероборону.

"Більше того, наш будинок розташований у лісі, за кілька тижнів після повномасштабного вторгнення, неподалік від нашого будинку було затримано 14 диверсантів, тому ця робота була вкрай необхідна. Тому ця робота була вкрай необхідна. І в жодного не виникало питань, чи потрібно її виконувати чи ні", – сказала співачка.

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