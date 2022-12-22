Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская дала рецепт, который будет идеальным к праздничному столу и не только.

На своей странице в Instagram Елизавета рассказала, как приготовить цыпленок тапака.

"Сейчас для всех нас сложное время, но помним, что мы несокрушимы духом! Именно поэтому я продолжаю заниматься своим любимым делом, даже в новых реалиях. Я нахожу в себе силы, а вы мое вдохновение и поддержка🙏Спасибо, что мы вместе ! Хочу поделиться своими секретами, как и чем кормлю свою семью", — пишет Глинская.

Для приготовления цыпленка тапака нам понадобятся:

цыпленок - 500-600 г

70-80 мл растительного масла

30 г сливочного масла

3-4 зубчика чеснока

черный перец

соль

Сначала промойте и просушите цыпленка. Приготовьте маринад, смешав воду, соль, масло и черный перец, и промажьте им цыпленка. Накройте миску с птицей пищевой пленкой и отставьте на 2-3 часа, мясо должно хорошо промариноваться.

Приготовьте чесночную заправку: очистите 3-4 зубчика чеснока, добавьте к нему растительное масло и пробейте все блендером.

"Разогрейте сковороду, налейте растительное масло и выложите на него цыпленка, накройте тарелкой, а сверху поставьте кастрюлю с водой (груз). Сделайте среднюю температуру и жарьте 5-6 минут с одной стороны, до золотистой корочки, и с другой стороны 6-7 минут. Чтобы проверить готовность цыпленка, сделайте надрез ножом в грудной части, если выделяется светлый сок без сукровицы, он готов", — объясняет звезда «Мастер Шеф».

Затем полейте цыпленка чесночной пастой с обеих сторон, не снимая с плиты. Добавьте в сковороду сливочное масло и прожарьте мясо еще по 1-2 минуты с обеих сторон с помощью груза.

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