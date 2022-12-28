Предлагаем вашему вниманию сразу три интересных варианта для приготовления любимого салата, которые понравятся вашим гостям.

Каждый год уже традиционно дома многие готовят знаменитый новогодний салат оливье. Вариантов приготовления довольно много, нередко каждый предпочитает переделывать рецепт специально под себя – по вкусу и желанию.

Оливье с курицей и запеченными овощами. Для этого нам понадобятся:

куриное филе - 1 шт. (если маленькое, то 2)

морковь - 2-3 шт.

картофель - 4 шт.

соленые огурцы - 4-5 шт.

яйца - 4-5 шт.

мороженый горошек

домашний майонез

сванская соль

смесь перцев

Отметим, ранее в салат клали картофель, жаренный рябчик, оливки, свежие огурцы и каперсы. Также в качестве заправки использовался соус «Провансаль».

Вариант «настоящего оливье». Для этого нам понадобятся:

Морковь

Варенный картофель

Зеленый горошек

Перепелиные яйца отваренные и мелко нарезанные

Говяжий копченый язык, нарезанный мелкими кубиками

Немного тертого пармезана

Авокадо

1 ч. л. свежевыжатого лимонного сока

соль, свежий тимьян и свежемолотый черный перец по вкусу

Вариант постного оливье. Данный вариант вид салата приготовить проще, но он не менее сытный. Для него нам понадобятся:

4 картофелины

1 морковь

200 г вегетарианской колбасы

100 г консервированного горошка

2 соленых огурца

1 свежий огурец

1 кисло-сладкое яблоко

150 г мягкого тофу

1 пучок зеленого лука

0,5 ст. постного майонеза

5-10 маслин

соль, черный молотый перец

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