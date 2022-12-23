Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая с начала войны остается в Украине и сейчас ожидает ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала видео со своего выступления перед военными.

Как видно, Светлана запечатлена на сцене небольшого зала в котором собралась украинские защитники. Перед камерой она пояивлась в свободном белоснежном платье, которое немного прикрыло беременный живот, и таких же белых сапогах. Ее огненные рыжие волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Тарабарова написала: "Куда? Ты же беременна!". Многие люди крутят пальцем, многие не понимают "почему?". Я для себя ответ дал еще в 2014-м. Эти ребята несколько дней назад были на востоке, там, где сейчас настоящий ад. Дать хоть каплю тепла и согреть музыкой, объятиями это крайне важно – потому что они там ради нас. Они не устают защищать нас, мы должны не уставать благодарить и по возможности донатить на ВСУ".

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