Популярная украинская певица Алина Гросу, которая с начала войны оставалась в Украине, а недавно отправилась в Лос-Анжелес на учебу, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка опубликовала необычное видео и сообщила, что решила начать свой блог о жизни в другой стране.

В новом видео Алина показала, как побывала в парке развлечений Universal Studios Hollywood. Девушка сняла всю свою экскурсию на видео, а также записала свою собственную озвучку к ней, чем здорово впечатлила украинцев.

В подписи к публикации Гросу написала: "Начинаю свой #маленькийблоггросу о жизни в LA, потому что хочу разделить самые интересные моменты с вами. Сегодня он о @unistudios #universalstudios. Место – сказка, место – мечта, место где видишь настоящий уровень Hollywood".

В поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию певицы:

"Вы так хорошо рассказываете. Вам нужно озвучивать фильмы и мультики".

"Очень красиво, сказочно. А сколько стоит билет?".

"Алина, у вас такой голос, что можно быть ведущей!".

"Очень интересно. Продолжай нам показывать LA. Спасибо".

"Класс! Как будто и я с вами попала в другой мир или на другую планету!".

"Спасибо. Очень классная идея".

"Вот, да! Очень вы хорошо рассказали. Благодарю вас за эмоции".

"Очень красиво рассказываете!".

"Алина, как вы хорошо рассказываете на украинском языке! Респект вам!".

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