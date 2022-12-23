Популярная блогерша и бывшая невеста Виталия Козловского Рамина Эсхакзай, которая делает свое ютуб-шоу "Ходят слухи", часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на своей странице Instagram. Так, в этот раз блогерша выложила нескромное видео, на котором сверкнула женственными формами.

Как видно, на новом видео Рамина хотела показать себя без фильтров и инста-масок. Перед камерой она пояивлась в соблазнительном черном платье необычного фасона, которое подчеркнуло ее пышное декольте. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с сочными губами, она пронзительно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Эсхакзай написала: "Когда такой хороший макияж, можно и без фильтров". Восторженные поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Вы очень красивая и искренняя".

"Такая красивая. Самая яркая звездочка".

"Это не макияж хороший, а ты".

"Красавица, и очень порядочный и честный человек".

"Можно всегда без фильтров, честно".

"Когда такая красивая девушка можно без фильтров. А вы мне симпатичны

всегда".

"Очень красиво выглядите!".

"Без макияжа вы также шикарны".

"Рамина, ваша красота внутренняя очень отображает внешнюю! Спасибо за то, что вы есть".

"Такой красивой женщине и макияж не нужен".

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