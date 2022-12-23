Певица прокомментировала комментарии, в которых некоторые зрители возмущаются, что от Украины едет артист, не родившийся в Украине и якобы не знающий языка.
Санина заверила, что на самом деле Джеффри хорошо общается на украинском языке.
«Я это знаю. Он и интервью давал на украинском языке – это для меня вообще феномен. Многие пишут – как это, он не украинец, он не родился в Украине, как это он будет представлять нашу страну. Но вы знаете, он сейчас здесь, во время войны. В TVORCHI множество украиноязычных песен, которые они написали до 24 февраля, в отличие от многих украинских артистов, которые писали не на украинском языке все это время», - рассказала Санина.
Певица подчеркнула, что считает их украинской группой, а Джеффри может общаться на украинском языке, который он продолжает изучать.
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«У меня к нему огромное уважение и я не соглашаюсь с такими комментариями», - объяснила Санина свою позицию по TVORCHI.
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