Юлия Санина рассказала о своем отношении к группе TVORCHI, которая в 2023-м году будет представлять Украину на Евровидении-2023.

Певица прокомментировала комментарии, в которых некоторые зрители возмущаются, что от Украины едет артист, не родившийся в Украине и якобы не знающий языка.

Санина заверила, что на самом деле Джеффри хорошо общается на украинском языке.

«Я это знаю. Он и интервью давал на украинском языке – это для меня вообще феномен. Многие пишут – как это, он не украинец, он не родился в Украине, как это он будет представлять нашу страну. Но вы знаете, он сейчас здесь, во время войны. В TVORCHI множество украиноязычных песен, которые они написали до 24 февраля, в отличие от многих украинских артистов, которые писали не на украинском языке все это время», - рассказала Санина.

Певица подчеркнула, что считает их украинской группой, а Джеффри может общаться на украинском языке, который он продолжает изучать.

«У меня к нему огромное уважение и я не соглашаюсь с такими комментариями», - объяснила Санина свою позицию по TVORCHI.

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