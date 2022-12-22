Як пише Politeka.net, днями пройшов Нацвідбір на Євробачення 2023, де переміг гурт TVORCHI. Друге місце посіла співачка під псевдонімом KRUTb, а трійку замкнула Jerry Heil. Як завжди буває, після Нацвідбору багато хто залишився незадоволеним результатами голосування. На сторінці "Євробачення" організатори вирішили запитати в українців, що їм найбільше сподобалося у цьому Нацвідборі.

"Який момент запам'ятався вам із Нацвідбору найбільше?", - було написано у публікації.

Українці почали ділитися своїми відчуттями у коментарях:

"Момент масової покупки Мариною Круть нав'язливої ​​реклами у всіх соцмережах та її невміння програвати гідно";

"коли Сердючка відверто сказала про підтасування голосів. Наче жарт. За законом вільної волі всі повинні говорити правду. Люди думають, що це жарт був, а вам відкрито сказали правду. Я не згоден з результатом цього голосування";

"Галимий вокал Jerry Heil".

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