Юлия Санина высказалась о Марине Круть, которая на Нацотборе на Евровидение-2023 заняла второе место и таким образом уступила группе TVORCHI.

Напомним, после Нацотбора Марина пожаловалась на TVORCHI.

"Суспільне" сообщает, что финалистка Нацотбора обратила внимание на использование в припеве песни "Heart of Steel" дабла основного вокала…», - говорилось в сообщении.

Впоследствии стало известно, что Команда Суспільне Мовлення, победители Нацотбора на Евровидение TVORCHI и финалистка KRUTЬ провели трехстороннюю встречу и разобрали замечания и претензии к TVORCHІ.

По результатам встречи KRUTЬ согласилась, что не имеет никаких претензий к организации и избранию TVORCHI. Добавим, что организаторы Нацотбора зафиксировали мелкие нарушения сразу у нескольких финалистов, но ни один не стал достаточным поводом для дисквалификации.

Юлия Санина, которая была членом жюри в Нацотборе, рассказала, что Марина была ее фавориткой.

«Судьи и проголосовали за нее больше всего, она получила десять баллов от жюри. Ее тяжело слушать, я признаюсь, потому что она очень драматична. Я не уверена, что европейцы также пережили бы все то, что чувствуем мы, когда слушаем такие слова. Я понимаю, что это очень сильный посыл как от Украины, очень правильная песня, очень динамичная, она не скучная», - заявила Санина в интервью Суспільному.

Санина, комментируя комментарии в соцсетях, мол, под эту песню можно заснуть, заявила, что это не так.

"Нет! Под эту колыбельную вряд ли кто-нибудь уснул бы. Потому что там такая динамика, красивая Марина, наша национальная бандура. Оно все казалось очень гармоничным".

Напомним, что Юлия Санина встала в защиту группы TVORCHI.

Также сообщалось, что скандал с победителями Нацотбора на Евровидение не утихает.

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