Співачка прокоментувала коментарі, в яких деякі глядачі обурюються, що від України їде артист, який не народився в Україні і нібито не знає мови.
Саніна запевнила, що насправді Джеффрі добре спілкується українською мовою.
«Я знає це. Він і інтерв’ю давав українською мовою - це для мене взагалі феномен. Багато хто пише – як це, він не українець, він не народився в Україні, як це він буде представляти нашу країну. Але, ви знаєте, він зараз тут, під час війни. У TVORCHI безліч україномовних пісень, які вони написали до 24 лютого, на відміну від багатьох українських артистів, які писали не українською мовою весь цей час», - розповіла Саніна.
Співачка підкреслила, що вважає їх українським гуртом, а Джеффрі може спілкуватись українською мовою, яку він продовжує вивчати.
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«В мене до нього величезна повага і я не погоджуюся з такими коментарями», - пояснила Саніна свою позицію щодо TVORCHI.
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