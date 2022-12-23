Юлія Саніна розповіла про своє ставлення до гурту TVORCHI, які у 2023-му році представлятимуть Україну на Євробаченні-2023.

Співачка прокоментувала коментарі, в яких деякі глядачі обурюються, що від України їде артист, який не народився в Україні і нібито не знає мови.

Саніна запевнила, що насправді Джеффрі добре спілкується українською мовою.

«Я знає це. Він і інтерв’ю давав українською мовою - це для мене взагалі феномен. Багато хто пише – як це, він не українець, він не народився в Україні, як це він буде представляти нашу країну. Але, ви знаєте, він зараз тут, під час війни. У TVORCHI безліч україномовних пісень, які вони написали до 24 лютого, на відміну від багатьох українських артистів, які писали не українською мовою весь цей час», - розповіла Саніна.

Співачка підкреслила, що вважає їх українським гуртом, а Джеффрі може спілкуватись українською мовою, яку він продовжує вивчати.

«В мене до нього величезна повага і я не погоджуюся з такими коментарями», - пояснила Саніна свою позицію щодо TVORCHI.

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