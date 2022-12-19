Відома співачка Джамала показала відео зі свого виступу на сцені Національного відбору на Євробачення.

У суботу, 17 грудня, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2023, у якому перемогли дует TVORCHI. У журі конкурсу сиділи троє українських зірок – переможниця Євробачення-2016 Джамала, солістка The Hardkiss Юлія Саніна та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Так, Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, де показала свій виступ у прямому ефірі Національного відбору на Євробачення. Як відомо, під час голосування за учасників Нацвідбору член журі Джамала виступила з піснею "Батьківщина", яка була написана за мотивами вірша Василя Симоненка.

У підписі до публікації Джамала розкрила деякі подробиці лаштунків: "Де взяти сили заспівати це слово Батьківщина?": кажу я на саундчеку. Таке глибоке і міцне, що ледь вистачає дихання…Live-прем’єра «Сину» з EP «Поклик» на вірші Василя Симоненко та мелодію Платона Майбороди. Хвороба, довга дорога та холод не завадили мені заспівати. Дякую, що ви зі мною".

Українці відразу прокоментували нову публікацію зірки:

"Промурашило".

"До сліз".

"Мурашки".

"Як красиво".

"Дякую, що відтворюєте українські вірші, мурашки по шкірі".

"З перших нот мурашки".

"Мурашки по тілу".

"Як же ви мелодійно співаєте! Люблю!"

"Щоразу плачу, як слухаю".

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