У суботу, 17 грудня, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2023, у якому перемогли дует TVORCHI. У журі конкурсу сиділи троє українських зірок – переможниця Євробачення-2016 Джамала, солістка The Hardkiss Юлія Саніна та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.
Так, Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, де показала свій виступ у прямому ефірі Національного відбору на Євробачення. Як відомо, під час голосування за учасників Нацвідбору член журі Джамала виступила з піснею "Батьківщина", яка була написана за мотивами вірша Василя Симоненка.
У підписі до публікації Джамала розкрила деякі подробиці лаштунків: "Де взяти сили заспівати це слово Батьківщина?": кажу я на саундчеку. Таке глибоке і міцне, що ледь вистачає дихання…Live-прем’єра «Сину» з EP «Поклик» на вірші Василя Симоненко та мелодію Платона Майбороди. Хвороба, довга дорога та холод не завадили мені заспівати. Дякую, що ви зі мною".
Українці відразу прокоментували нову публікацію зірки:
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"Промурашило".
"До сліз".
"Мурашки".
"Як красиво".
"Дякую, що відтворюєте українські вірші, мурашки по шкірі".
"З перших нот мурашки".
"Мурашки по тілу".
"Як же ви мелодійно співаєте! Люблю!"
"Щоразу плачу, як слухаю".
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