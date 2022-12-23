В прошлом году звезда, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз. Ее муж – непубличная личность. Известно, что бизнесмен казахского происхождения имеет миллионное состояние, и уже более двух лет Иванна вместе с ним живет в Швейцарии.

В этот раз на своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук похвасталась, как в Швейцарии организовала праздник ко Дню Святого Николая.

"Вспоминаю, как мы с командой фонда начали подготовку к тому дню. Я впервые организовывала такое мероприятие самостоятельно, без профессионалов. 😌 Днями и ночами я сидела в чатах с перевозчиками, чтобы заказать книги для детей и доставить их из Украины сюда. Все родные и друзья здесь помогали искать помещение для мероприятия. В сценарий вносилось десятки поправок, а в результате все равно получилась импровизация", — признается ведущая.

Было много моментов, когда она говорила сама себе, что не ее это дело заниматься организацией таких событий.

"Но когда я увидела, как за полтора дня форму для регистрации заполнило более 100 человек, поняла, что все-таки это то, что нужно нашим украинским деткам 💙💛 Я так рада была увидеть украинцев, пообщаться и пообниматься с ними. Мне постоянно хотелось плакать, когда я видела счастливых детей. В тот день я почувствовала, что все старания оценены и оправданы", — добавила Иванна Онуфрийчук.

Напомним, Макс Барских выступил вместе с победителями Нацотбора на Евровидение TVORCHI.

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