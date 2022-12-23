В этот раз на своей странице в Instagram ведущая поделилась детскими воспоминаниями о жизни в Крыму.

"Мне 13 лет. Керчь, переулок Майский. Наша семья живет на девятом этаже. Я точно знаю свои обязанности: успеть сделать уроки, погладить белье и отварить картофель или макароны до того, как выключат свет. Его выключают каждый день: в худшем случае, в 18, когда родители еще не вернулись (тогда обязательно нужно сбегать к лифту и постучаться и покричать, не застряли ли они), или около 20- тогда еще можно поужинать вместе с семьей. Но, как правило, выключали во время ужина", - вспоминает Маша Ефросинина.

Тогда ее папа зажигал керосиновую лампу, а мама доставала кубики сухого спирта и готовила на нем еду. Отец объяснял дочерям, что "это просто такая бедная у нас страна, что Керчь очень маленький городок, и для него электроэнергии не хватает, но должно все уладиться со временем".

"С годами, всякий раз, когда вдруг исчезал свет, где я жила или находилась, память сразу вбрасывала мне эту картину наших вечеров в тулупе под керосинкой.. и мне становилось жутко. ​​Каждый такой раз я говорила себе: «боже, как круто, что это просто щитки выбило, или авария какая-то на пару часов! Как хорошо, что этот ужас с постоянной тьмой и холодом позади". Но, оказалось, что это был не ужас! За окном тогда не было взрывов, не надо было бежать в укрытие, утром можно было нежиться под одеялом и мирно бежать в школу, где все забывалось. Но что там, те времена кажутся приключением по сравнению с тем, через что проходит сегодня каждый украинец, Но сегодня мы точно знаем, кто во всем виноват!", - подчеркнула Мария.

Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.