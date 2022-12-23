С украинской певицей Jerry Heil случилась беда – артистка во время сольного концерта в Тернополе упала в оркестровую яму.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на команду Jerry Heil, сейчас певица находится под наблюдением врачей. Концерт в Ивано-Франковске переносится.

Известно, что у Jerry Heil, упавшей на бетон с трехметровой высоты, сотрясение и перелом ребра.

Артистка рассказала, что когда делала шаг в пустоту, ей показалось, что там есть пол.

«Далее ничего не помню. Не могла даже вспомнить имени ассистентки", – объяснила свое состояние Jerry Heil.

Артистка также заверила, что она находится под присмотром врачей и призвала родителей не отпускать детей на сцену.

Коллеги Jerry Heil, а также обычные украинцы шокированы произошедшим.

«Страшно даже смотреть на этот момент, хорошо, что ты пришла в себя, пусть все заживет быстро», «Все равно не понимаю, почему оркестровая яма была открыта, это чертовски опасно. Стоит узнать об этом у администрации места проведения концерта. Ужас берет от мысли, что могло быть что-то хуже. Радуюсь, что обошлось хоть так», «К чему та сцена вообще открыта там, что за придурки там? Просто ужас Тернополь… Быстрого выздоровления».

Напомним, Юлия Санина встала в защиту группы TVORCHI, которые едут на Евровидение-2023.

Также сообщалось, что Jerry Heil после проигрыша не сдержала слез.

Ранее Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за шесть лет.