Как сообщает Politeka.net со ссылкой на команду Jerry Heil, сейчас певица находится под наблюдением врачей. Концерт в Ивано-Франковске переносится.
Известно, что у Jerry Heil, упавшей на бетон с трехметровой высоты, сотрясение и перелом ребра.
Артистка рассказала, что когда делала шаг в пустоту, ей показалось, что там есть пол.
«Далее ничего не помню. Не могла даже вспомнить имени ассистентки", – объяснила свое состояние Jerry Heil.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Пять офицеров предали Украину, в ГБР выдали детали расследования: "Добровольно согласились служить..."
Трагедия случилась с 17-летней девушкой в львовском парке: приехали спасатели, но было уже поздно
"Я знаю этого мальчика": в Сети раскрыли судьбу ребенка, чье фото потрясло Украину
Комендантский час: отменят ли его на Новый Год и какие ограничения будут действовать
Артистка также заверила, что она находится под присмотром врачей и призвала родителей не отпускать детей на сцену.
Коллеги Jerry Heil, а также обычные украинцы шокированы произошедшим.
«Страшно даже смотреть на этот момент, хорошо, что ты пришла в себя, пусть все заживет быстро», «Все равно не понимаю, почему оркестровая яма была открыта, это чертовски опасно. Стоит узнать об этом у администрации места проведения концерта. Ужас берет от мысли, что могло быть что-то хуже. Радуюсь, что обошлось хоть так», «К чему та сцена вообще открыта там, что за придурки там? Просто ужас Тернополь… Быстрого выздоровления».
Напомним, Юлия Санина встала в защиту группы TVORCHI, которые едут на Евровидение-2023.
Также сообщалось, что Jerry Heil после проигрыша не сдержала слез.
Ранее Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за шесть лет.