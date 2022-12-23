Известная украинская певица Jerry Heil, боровшаяся за право представлять Украину на Евровидении-2023, оказалась в больнице после концерта в Тернополе.

Напомним, Jerry Heil упала в оркестровую яму. По словам певицы, у нее сотрясение и перелом ребра. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Беда с Jerry Heil ошеломила как обычных украинцев, так и ее коллег и других артистов.

Так, Надя Дорофеева, посмотрев кадры падения Jerry, написала: «Господи, какой ужас».

«Яночка, держись», - пожелал певице известный блоггер и муж Ани Тринчер Александр Волошин.

«Быстрого выздоровления», – прокомментировал страшные кадры певица и победитель проекта «Голос країни – 11» Сергей Лазановский.

Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко прокомментировала видео ошеломленными эмодзи.

«Выздоровай быстрее», - пожелала Jerry Heil певица Мика Ньютон.

А певица Светлана Тарабарова рассказала, что с ней тоже такое случилось:

«Жесть, держись! Я так в детстве упала в такую ​​же оркестровую яму ( тоже не увидела».

Поклонники Jerry Heil также выразили пожелания быстрого выздоровления и порекомендовали команде певицы разобраться, почему так получилось.

«Не понимаю, почему оркестровая яма была открыта, это ведь чертовски опасно. Стоит узнать об этом у администрации места проведения концерта. Ужас берет от мысли, что могло быть что-то хуже».

«Яна, благодарим за прекрасный концерт. Мы нереально испугались, когда ты скрылась в бездну. Винили себя, что вызывали на бес, я ночью несколько раз просыпалась думала как ты. Выздоравливай, ты прекрасна, ты душа, ты соловушка».

«К чему та сцена вообще открыта там, что за придурки там? Просто ужас»,

«Кто снимал видео? Неужели нельзя было остановить, за руку поймать?», «Божечки, держись».

Напомним, что Jerry Heil после проигрыша не сдержала слез.

Кроме того, Politeka.net писала, что Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за шесть лет.

Также Politeka.net писала, что Alyona Alyona устроила эффектные танцы из Jerry Heil, кадры.