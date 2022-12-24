Актриса Ксения Мишина, главная героиня шоу "Холостячка", в прозрачном наряде похвалилась своей главной гордостью.

Популярная актриса Ксения Мишина показала в Инстаграм очередные кадры из фотосессии, которую делала несколько недель назад. Артистка выбрала для съемок прозрачное платье с вышивкой с камнями и предпочла аккуратный макияж с акцентом на природных данных.

Распущенные волосы Ксения, как обычно, предпочла не укладывать, чтобы сохранить их ухоженный вид.

«Что может вызвать еще большую гордость, чем понимание, что ты украинка? 🇺🇦» - гордо написала Мишина под новыми кадрами.

Коллега Ксении и знаменитая певица Злата Огневич решила поддержать Мишину: «Багира!».

В сети прокомментировали и выразили свое мнение:

«Только понимание того, что ты такая самая крутая не одна. Нас 40 миллионов; супер шикарно; Красавица! Телом и душой!👏;

Большую гордость вызвать может только еще донат на ВСУ; красивая актриса.. хороший человек..; Что за поджог моей ленты?; Красавица, наша украиночка🔥;

Непревзойденная🔥😍; Больше гордости, чем украинка, вызывает украинка, которая сделала себя сама 🤌🏼; Это просто разрыв ❤️».

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