Мама Jerry Heil призналась, что не может прийти в себя, пишет Politeka.net.

Напомним, во время концерта в Тернополе Jerry Heil упала в оркестровую яму глубиной в три метра.

Очевидцы рассказывают, что зрители были шокированы увиденным:

«Я видел это своими глазами. Сидел на балконе, где был прожектор. Шок был у всех! Где-то минуту была абсолютная тишина, пока не стали спрашивать врача. Пусть Яна быстрее поправляется, будем об этом Бога просить».

Выйдя на связь, Jerry Heil сообщила, что у нее сотрясение и сломано ребро. По словам певицы, она упала на бетон и то, что обошлось именно такими травмами можно назвать только чудом.

Мама Jerry Heil уверена, что от настоящей трагедии ее ребенка спас Бог.

«Моя же ты пташечка. Я после вчерашней новости не могу прийти в себя, а еще когда увидела это видео, то сердце чуть не стало. Я, наверное, если бы была на концерте, меня бы точно вынесли вперед ногами. Слава Господу Богу, подстелившему на бетон тебе, моя дочерь, подушечку. Это только хвала Господу Богу», - написала Людмила Шимаева на странице Jerry Heil в Инстаграме, к опубликованному видео.

Сейчас Jerry Heil находится под наблюдением врачей.

Напомним, что произошедшее с Jerry Heil ошеломило Надю Дорофееву, Викторию Булитко и других звезд.

Также сообщалось, что Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за шесть лет.

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