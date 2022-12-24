В этот раз на своей странице в Instagram ведущий резко ответил на оскорбления и упреки со стороны россиян, почему он не показывает, сколько оккупанты строят всего в Мариуполе.

"Каждый раз говорю себе, что глупым людям (умные ведь такое не напишут) отвечать нет смысла. Но потом говорю себе, что просто мозг у каждого работает по-своему. И в этом нет их вины. Отвечаю: Да, строят. Постоянно что-то открывают. Торжественно. Для картинки, перерезая ленточки. Как когда-то перерезали линию жизни в этом городе", — пишет Андрей Бедняков.

Звезда "Орла и решки" также привел очень простое и наглядное сравнение.

"Чтобы более доходчиво вам объяснить, представьте ситуацию. Мужчина постоянно бьет свою женщину дома, издевается. Применяет ноги и разные предметы, которые попадаются под руку. А потом покупает ей сапоги. И когда они выходят на улицу - все соседи говорят «посмотрите на эти сапоги. Какие красивые. Вот это муж ! Как жену любит. Вот бы мне такого». С Мариуполем такая ситуация. Только там муж еще и патчи под глаза купил. Только не потому что «хочет, чтобы лицо у его любимой всегда молодым было». А чтобы синяки и порезы под глазами спрятать. Скрыть следы преступлений и создать картинку для бабок под подъездом", — добавил ведущий.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.