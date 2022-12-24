В этот раз на своей странице в Instagram Катя обратила внимание на проблему гражданских заложников в Украине.

"Гражданский плен, или официальным языком - гражданские заложники. Проблема, с которой мы столкнулись в Поиске пропавших и бросающая меня в бездну отчаяния. Гражданские заложники - это те, кого оккупанты забирают из домов и улиц, придумывают приговоры и держат в СИЗО. Это девушки и парни, женщины и мужчины от 18 до 70 лет", — пишет Екатерина Осадчая.

Причин плена может быть множество, среди них:

▪️проукраинская позиция;

▪ отказ учителей преподавать в оккупированных школах;

▪ «наводка» соседей и даже бывших друзей;

▪ предположение оккупантов о причастности пленника к ВСУ;

▪️ отказ сотрудничать с оккупантами.

За время выхода в эфир программы Найти своих ведущая взяла десятки интервью у бывших заложников и у родственников тех, кто в плену.

"Родственники в абсолютном отчаянии, ведь это не военный плен, где возможен обмен, здесь оккупант действует самыми коварными методами. Бывшие пленники рассказывают об ужасах, о пытках током и музыкой, о невыносимых условиях и выживании в камере 10 метров 30 человек при температуре +40, когда сидели по очереди, о тех, кто еще остался там… Я не представляю мучений там и не представляю мучений родственников здесь… И готова стучать во все кабинеты мира, чтобы остановить эту несправедливость", — добавила Осадчая.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.