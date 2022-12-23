Непременно сварите на Рождество кутью по семейному рецепту Лизы Глинской. В семье известного украинского кондитера это блюдо готовят на узваре из смеси сухофруктов.

Рождество Христово - один из любимых праздников украинцев, которое отмечают с богатым столом. На Рождество украинцы издавна готовили различные праздничные блюда, обязательно постные, ведь праздновать начинали ещё в Сочельник. Кутья является главным блюдом на Сочельник и Рождество.

Победительница шоу "МастерШеф-2" Лиза Глинская поделилась в Youtube своим семейным рецептом приготовления кутьи.

Стоит отметить, что украинская кондитерка Лиза Глинская поделилась особым рецептом кутьи. Кутья в семье кулинарки готовится на взваре.

Ингредиенты:

– 200 грамм пшеницы;

– 600 миллилитров воды;

– 30 грамм мака;

– 50 грамм обжаренных грецких орехов;

– сухофрукты;

– мед;

– соль;

– взвар из сухофруктов (груша, чернослив, сушеная вишня).

Приготовление:

Тщательно промойте крупу водой. Залейте ее водой в кастрюле (пропорция 1:3) и оставьте на 5 – 8 часов.

Добавьте щепотку соли и отварите на среднем огне до готовности. Не забывайте помешивать крупу.

Добавьте мак и перемешайте. Накройте все крышкой и оставьте на 15 – 20 минут.

Для приготовления узвара залейте сухофрукты водой и отварите.

Влейте в кутью взвар. Количество зависит от консистенции, которая вам нравится.

Добавьте в кутью мед, мелко нарезанные грецкие орехи и сухофрукты. Традиционное рождественское блюдо готово.

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