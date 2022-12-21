На своїй сторінці в Instagram Єлизавета розповіла, як приготувати закусочний солоний кекс із овочами та куркою.
Для приготування незвичайного кексу за рецептом зірки "Мастер Шеф" нам знадобляться такі інгредієнти:
200 г кабачка (1 штука)
1 велика цибуля
200 г печериць
400 г курячого філе
200 г яєць (4 штуки)
200 г сметани жирністю 10% ( 1 склянка)
Сіль та перець (за смаком)
120 г борошна (1 склянка)
8 г розпушувача
Рослинна олія (для смаження)
Вершкове масло жирністю 62%
"Нарізаємо овочі. Обсмажуємо на розігрітій пательні на олії цибулю та гриби. Додаємо курку, нарізану невеликими шматочками, та кабачок. Додаємо сіль та перець і продовжуємо смажити ще хвилин 5", — пояснює Єлизавета Глінська.
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Даємо начинці трохи охолонути та зливаємо зайву рідину. Далі робимо тісто: змішуємо яйця зі сметаною, додаємо сіль, борошно та розпушувач. Вимішуємо тісто до максимальної однорідності. Додаємо начинку до тіста та перемішуємо.
"Підготуємо форму. Розмір 24*24 см. На дно пергамент, вершковим маслом змащуємо борта форми. Виливаємо тісто, розрівнюємо його. Відправляємо тісто у розугріту до 180 градусів духовку, на 30-35 хвилин. Кекс готовий. Лишаємо кекс охолонути, знімаємо форму та нарізаємо його", — додала шеф-кухар.
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