Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська дала рецепт, який буде ідеальним до святкового столу і не тільки.

На своїй сторінці в Instagram Єлизавета розповіла, як приготувати курча тапака.

"Зараз для всіх нас складний час, але пам‘ятаємо, що ми незламні духом! Саме тому я продовжую займатись своєю улюбленою справою, навіть в нових реаліях. Я знаходжу в собі сили, а ви моє натхнення і підтримка🙏Дякую, що ми разом! Хочу поділитись своїми секретами, як і чим годую свою родину", — пише Глінська.

Для приготування курча тапака нам знадобляться:

500-600 г курча

70-80 мл рослинної олії

30 г вершкового масла

3-4 зубчики часнику

чорний перець

сіль

Спершу промийте та просушіть курча. Приготуйте маринад, змішавши воду, сіль, олію та чорний перець, і промажте їм курча. Накрийте миску з птицею харчовою плівкою і відставте на 2-3 години, м'ясо має добре промаринуватися.

Приготуйте часникову заправку: очистіть 3-4 зубчики часнику, додайте до нього олію і пробийте все блендером.

"Розігрійте сковороду, налийте олію і викладіть на неї курча, накрийте тарілкою, а зверху поставте каструлю з водою (вантаж). Зробіть середню температуру і смажте 5-6 хвилин з одного боку, до золотистої скоринки, і з іншого боку 6-7 хвилин. Щоб перевірити готовність курчати, зробіть надріз ножем у грудинній частині, якщо виділяється світлий сік без сукровиці, він готовий", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

Потім полийте курча часниковою пастою з обох боків, не знімаючи з плити. Додайте в сковороду вершкове масло і просмажте м'ясо ще по 1-2 хвилини з обох боків, за допомогою вантажу.

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