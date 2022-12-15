На своїй сторінці в Instagram Єлизавета розповіла, як приготувати курячі рублені котлети, а також курячі стріпси зі сметанним соусом.

Для котлеток Глінська бере такі інгредієнти:

600 г курячого філе

100 г твердого сиру

100 г сметани жирністю 10% (0,5 склянки)

50 г яйця (1 шт)

Сіль (за смаком)

Соняшникова олія (для смаження)

Все дуже просто. Нарізаємо куряче філе на дрібні шматочки, натираємо твердий сир на дрібній тертці. Змішуємо сир та філе, додаємо яйце, сметану та сіль за смаком. Обсмажуємо котлети на розігрітій пательні із додаванням соняшникової олії.

Аби приготувати курячі стріпси зі сметанним соусом за рецептом зірки "Мастер Шеф" беремо:

500 г курячого філе

150 г яєць (3 шт)

50 г борошна (2 ст.л.)

Сіль, перець (за смаком)

Кукурудзяні чіпси

Соняшникова олія (для смаження)

Сметанний соус:

300 г сметани жирністю 10% (1.5 склянки)

Кріп, петрушка

2 зубчика часника

Сіль (за смаком)

Нарізаємо курку смужками товщиною 2 см. Додаємо сіль, перець, 1 ст.л. соняшникової олії. З кукурудзяних чіпсів робимо паніровку, перетворюючи їх у крихту. Обвалюємо кожен шматок курки в борошні, потім занурюємо в яйце, потім у чіпси. Обсмажуємо на пательні із додаванням олії. Для сметанної заливки Єлизавета Глінська просто змішує зелень зі сметаною, додаючи часник та сіль.



Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт курячих стріпсів, які готуються за 10 хвилин.

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