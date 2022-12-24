Победители Национального отбора на Евровидение-2023 группа TVORCHI, которые представят Украину на международной музыкальной арене в Ливерпуле, поделились в своем Instagram видео с совместного выступления с Alyona Alyona. Как оказалось, еще год назад, задолго до победы в Нацотборе, парни записали трек с рэпершей и даже совместно выступили вживую.

"Досить". Этот трек мы написали вместе еще в прошлом году и в прошлом году выполнили его впервые вживую. Особые те песни, которые становятся пророческими и приобретают новые смыслы со временем, "Досить" – одна из них. Это трек-протест. В нем мы транслируем голос современной украинской молодежи, которая сама строит свое будущее, защищает свою свободу и ценность. Слушайте "Досить" в EP TVORCHI – Heart of Steel, полное видео – смотрите на YouTube!", - рассказали парни в подписи к видео.

Пользователи засыпали видео артистов множеством лайков и комментариев:

"Какая крутая песня, почему так долго нам ее не показывали, это разрыв".

"Наконец-то".

"Вау. Но почему такой короткий?".

"Мы, херсонцы, уж точно ничего не боимся".

"Невероятно".

"Круто".

"Сильно".

"Ох, на повторе".

"О, я так ожидал этот трек еще до войны. Класс".

"Кайф!".

"Мед для ушей".

"Мощно, огонь".

"Классная песня, теперь одна из моих любимых, слушаю уже наверняка 20 раз".

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