Победители Национального отбора на Евровидение-2023 группа TVORCHI, которые представят Украину на международной музыкальной арене в Ливерпуле, поделились в своем Instagram видео с совместного выступления с Alyona Alyona. Как оказалось, еще год назад, задолго до победы в Нацотборе, парни записали трек с рэпершей и даже совместно выступили вживую.
"Досить". Этот трек мы написали вместе еще в прошлом году и в прошлом году выполнили его впервые вживую. Особые те песни, которые становятся пророческими и приобретают новые смыслы со временем, "Досить" – одна из них. Это трек-протест. В нем мы транслируем голос современной украинской молодежи, которая сама строит свое будущее, защищает свою свободу и ценность. Слушайте "Досить" в EP TVORCHI – Heart of Steel, полное видео – смотрите на YouTube!", - рассказали парни в подписи к видео.
Пользователи засыпали видео артистов множеством лайков и комментариев:
"Какая крутая песня, почему так долго нам ее не показывали, это разрыв".
"Наконец-то".
"Вау. Но почему такой короткий?".
"Мы, херсонцы, уж точно ничего не боимся".
"Невероятно".
"Круто".
"Сильно".
"Ох, на повторе".
"О, я так ожидал этот трек еще до войны. Класс".
"Кайф!".
"Мед для ушей".
"Мощно, огонь".
"Классная песня, теперь одна из моих любимых, слушаю уже наверняка 20 раз".
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Дети провалились под воду в Черкассах: "Гуляли вместе с собакой и вышли на хрупкий лед"
"Во сне сгорело много": ВСУ успешно нанесли удар по "Тик-Ток" войскам Кадырова ночью
"Четверо выжили из моих шестерых": самая богатая певица Украины зацепила кадрами после трагедии с ее любимцами
Взрыв на именинах Рогозина, появились новые детали и кадры: "Ранения тяжелее, чем казалось"
Напомним, "Боже, какая стильная": "Холостячка" Огневич показала вблизи свой образ для финала Нацотбора, фото.
Как сообщала Politeka, Jerry Heil в слезах обратилась к украинцам после поражения в Нацотборе на Евровидение-2023: "Но у Творчих...".
Также Politeka писала, что "У каждого своя боль": Дорофеева после трека с Кацуриным поразила откровением.