Известный украинский дизайнер Андре Тан посоветовал, какое платье надеть на празднование Нового года, чтобы выглядеть на миллион.

В этот раз на своей странице в Instagram модельер объяснил, как выбрать платье по типу фигуры.

Если объем груди и бедер одинаков, или разница не более 4 см, а талия значительно меньше, то ваша фигура — песочные часы. Андре Тан подчеркнул, что главное при выборе платья под этот тип фигуры — сохранить визуальную модель песочных часов, поэтому никаких мешковатых фасонов и больших приплечников.

Вам подойдут:

▪️Платья new-look

▪️Классические платья «футляр»

▪️Платья-рубашки с акцентом на талии

Если у вас небольшая грудь, широкие бедра и узкая талия, то ваша фигура – ​​груша. Обладательницы этого типа имеют большую и округлую нижнюю часть тела (обладательницы сочных форм) по сравнению с верхней, что повторяет силуэт груши, а также для этого типа фигуры характерны узкие плечи и тонкая талия.

Вам подойдут:

▪️Платья кроя А-силуэт

▪️Платья с юбкой клеш

▪️Платья-рубашки

▪️Классические платья «футляр»

Обладательницы типа фигуры "яблоко" имеют примерно одинаковый объем талии, груди и бедер с плавной линией. Если у вас стройные ножки, а талия, живот и грудь гораздо больше бедер, то ваша фигура – ​​яблоко. Смелое декольте и открытые ноги – must-have для яркого образа обладательниц такой фигуры.

Вам подойдут:

▪️ Платья с завышенной талией

▪️ Платья прямого кроя

▪️ Платья с запахом

Если у вас нет ярко выраженной талии, а объем бедер и груди примерно одинаков, то ваша фигура – ​​прямоугольник. У такого типа фигуры не сильно выражена талия, поэтому ее нужно создать визуально. Облегающих моделей по всей длине следует избегать!

Вам подойдут:

▪️Платья new-look

▪️Платья «трапеция»

▪️Платья с запахом

Напомним, Андре Тан показал, какая верхняя одежда будет актуальна этой зимой, а что носить не стоит.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

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