В этот раз на своей странице в Instagram модельер объяснил, как выбрать платье по типу фигуры.
Если объем груди и бедер одинаков, или разница не более 4 см, а талия значительно меньше, то ваша фигура — песочные часы. Андре Тан подчеркнул, что главное при выборе платья под этот тип фигуры — сохранить визуальную модель песочных часов, поэтому никаких мешковатых фасонов и больших приплечников.
Вам подойдут:
▪️Платья new-look
▪️Классические платья «футляр»
▪️Платья-рубашки с акцентом на талии
Если у вас небольшая грудь, широкие бедра и узкая талия, то ваша фигура – груша. Обладательницы этого типа имеют большую и округлую нижнюю часть тела (обладательницы сочных форм) по сравнению с верхней, что повторяет силуэт груши, а также для этого типа фигуры характерны узкие плечи и тонкая талия.
Вам подойдут:
▪️Платья кроя А-силуэт
▪️Платья с юбкой клеш
▪️Платья-рубашки
▪️Классические платья «футляр»
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Обладательницы типа фигуры "яблоко" имеют примерно одинаковый объем талии, груди и бедер с плавной линией. Если у вас стройные ножки, а талия, живот и грудь гораздо больше бедер, то ваша фигура – яблоко. Смелое декольте и открытые ноги – must-have для яркого образа обладательниц такой фигуры.
Вам подойдут:
▪️ Платья с завышенной талией
▪️ Платья прямого кроя
▪️ Платья с запахом
Если у вас нет ярко выраженной талии, а объем бедер и груди примерно одинаков, то ваша фигура – прямоугольник. У такого типа фигуры не сильно выражена талия, поэтому ее нужно создать визуально. Облегающих моделей по всей длине следует избегать!
Вам подойдут:
▪️Платья new-look
▪️Платья «трапеция»
▪️Платья с запахом
Напомним, Андре Тан показал, какая верхняя одежда будет актуальна этой зимой, а что носить не стоит.
Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.
Также Politeka писала, что Андре Тан показал украинкам топ самых актуальных сапог.