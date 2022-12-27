По словам Михаила Ясинского, у этих артистов нельзя просто взять и забрать поклонников.

«Все работает по-другому. Если люди разлюбили артиста, это не значит, что они сразу полюбили другого. Особенно когда нет рынка, индустрии. Нет каких-либо проданных билетов, корпоративов. Все это глупо. Все изменилось, когда YouTube, социальные сети изменили некоторые алгоритмы. Уже оно не работает – нельзя купить лайки, негативные комментарии. Такая штука раньше работала», - объяснил Ясинский в интервью "Звездному", добавив, что это было очень дорого и он не понимает, зачем требовалось.

Также Ясинский высказался за то, чтобы в Украине не могли выступать российские артисты, даже те, которые за Украину.

«Я за то, чтобы они здесь не выступали. Даже если это какой-то проукраинский человек. Если украинцы не могут представить себя без какого-то Макаревича, пусть едут в Черногорию или еще куда-то, где он будет выступать», - объяснил свою позицию Ясинский.

По словам продюсера, украинцам следует создавать свою мощную независимую индустрию.

Напомним, после 24 февраля Олег Винник исчез из информационного пространства. Певец находится в Германии. По некоторым данным, у него проблемы со здоровьем.

Также сообщалось, что он помогает ВСУ: покупает авто для военных и отправляет их в Украину.

Ранее в Сети показали, как сейчас выглядит Олег Винник.

Кроме того, Politeka.net писала, что известный продюсер рассказал о нынешних заработках звезд.