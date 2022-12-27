Украинская певица Jerry Heil рассказала о случившемся и о своем состоянии.

Напомним, во время концерта в Тернополе Jerry Heil упала в оркестровую яму. Девушка рухнула на бетонный пол с трехметровой высоты.

В результате у певицы сотрясение мозга и перелом ребра.

Свой «полет», не смотря ни на что, Jerry Heil считает очень удачным, ведь все могло обернуться гораздо более страшными травмами.

«Куртка, наверное, сработала как парашют, потому что у меня практически нет синяков», - рассказала Jerry Heil в эфире "Сніданку з 1+1", добавив, что ей пока сложно ходить.

«Как равлик хожу, волочу за собой ногу», - сообщила артистка.

Момент падения Jerry Heil не помнит, но очень хорошо помнит миг до:

«Я видела там пол… Может, свет так переломился».

Jerry Heil также заверила, что с каждым днем ей становится легче, и она очень хочет выписатсья из больницы. Однако врачи предупредили, что болеть будет еще на протяжении трех месяцев.

«Несколько месяцев оно будет заживать. Выписаться можно, но все равно надо будет находиться под присмотром врачей. Плюс пока у меня кружится голова, садиться и вставать я сама пока не могу», - рассказала Jerry.

Артистка также рассказала о странном случае, который произошел с ней в больнице:

«Было такое, что ночью ко мне пришло несколько врачей. А я спала. Проснулась, они говорят: "Ну-ка улыбнитесь?!" Я улыбнулась. Один говорит: "Она". И они ушли".

Напомним, также сообщалось, что мама Jerry Heil не может прийти в себя после случившегося с дочерью.

Также инцидент с Jerry Heil ошеломил Надю Дорофееву, Викторию Булитко и других звезд.

Кроме того, Politeka.net писала, что Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за шесть лет.