Страшний інцидент, що стався зі співачкою Jerry Heil прямо на концерті, приголомшив її родину.

Мама Jerry Heil зізналася, що не може прийти до тями, пише Politeka.net.

Нагадаємо, під час концерту в Тернополі Jerry Heil впала в оркестрову яму глибиною в три метри.

Очевидці розповідають, що глядачі були шоковані побаченим:

«Я бачив це на власні очі. Сидів на тому балконі, де був прожектор. Шок був у всіх! Десь хвилину була абсолютна тиша, поки не почали питати за лікаря. Нехай Яна пошвидше одужує, будемо про це Бога просити».

Вийшовши на зв’язок, Jerry Heil повідомила, що в неї струс і зламано ребро. За словами співачки, вона впала на бетон, тому те, що все обійшлося саме такими травмами можна назвати лише дивом.

Мама Jerry Heil впевнена, що від справжньої трагедії її дитину врятував Бог.

«Моя ж ти пташечка. Я після вчорашньої новини не можу прийти до тями, а це ще як побачила це відео, то серце чуть не стало. Я, мабуть, щоб була на концерті, то мене б точно винесли вперед ногами. Слава Господу Богу, що підстелив на бетон тобі, моя доцічка подушечку. Це тільки хвала Господу Богу», - написала Людмила Шимаєва на сторінці Jerry Heil в Інстаграм, до опублікованого відео.

Зараз Jerry Heil знаходиться під наглядом лікарів.

Нагадаємо, що те, що сталося з Jerry Heil приголомшило Надю Дорофєєву, Вікторію Булітко та інших зірок.

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