На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить настоящий, мягкий и сочный, немного тягучий, ультрашоколадный Брауни.

"Моя находка и рецепт, с которым работаю уже несколько лет, очень похож на то, что я пробовал в Лондоне на Боро-маркете. Рецепт, над которым пришлось поработать, чтобы довести его до совершенства. Но еще и простой!", — советует Владимир Ярославский.

Ингредиенты:

200г 70% черного шоколада

200г сливочного масла 82.5%

180г коричневого сахара

4-5г средней морской соли

3 шт куриное яйцо

70г обычной муки

35г хорошего какао-порошка

70-100г белого или молочного

100-150г поджаренных орехов

Черный шоколад ломаем на кусочки, добавляем сливочное масло и топим на водяной бане, пока масло не разойдется, перемешивая лопаткой или венчиком. Яйца перемешиваем с сахаром (не взбиваем), чтобы сахар растворился, добавляем в шоколад и перемешиваем. В миску со смесью добавляем просеянную через сито муку и какао, перемешиваем.

Затем звезда "Мастер Шеф" добавляет орехи и измельченный белый шоколад, быстро замешивает, чтобы шоколад остался кусочками. Затем он добавляет соль, довольно быстро мешает и сразу помещает смесь в форму для запекания.

"Мне лучше всего подходит железная форма с пергаментом. Ставлю в духовку на температуру 200 градусов. ❗️Если форма прямоугольная и толщина изделия 4-5 см, как у меня, достаточно будет 15 минут, а если форма обычная круглая 24 см и у вас получился не толстый шоколадный слой-2 см то выпекаем 9-10 минут (лучше меньше). Не пугайтесь, если ваш Брауни мягкий внутри, как живой, он такой должен быть! Сверху должна быть легкая сухая корочка.😋Дайте Брауни остыть. Можно в холодильнике. Нарезайте кусочками, подавайте с ягодами, взбитыми сливками и ванильным мороженым летом и помните, что лучше всего он смакует при комнатной температуре", - добавил шеф-повар.

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