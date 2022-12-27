Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал забавное видео, на котором готовит необычные вареники.

Как оказалось, Евгений решил предложить украинцам необычную традицию. По словам кулинара, часто бывает так, что в период новогодних праздников семьи собираются вместе и лепят вареники. По мнению Евгения, такую традицию нужно развивать, причем не только на праздники.

"А что если хотя бы раз в месяц собираться с родными в выходные и делать вместе вареники? Поверьте, вам не надоест, потому что вареники могут быть разными", - отметил шеф-повар и поделился одним из своих рецептом вареников.

"Итак, сам рецепт. Для теста: 360г муки смешайте с щепоткой соли, добавьте 180мл воды, 2ст.л. растительного масла, замешайте тесто и оставьте отдыхать на 20 минут. Чтобы начинить: сварите 300г свинины с лавровым листом (40-50 минут), дайте остыть и перебейте блендером или через мясорубку. Если выберете блендер – добавьте немного бульона. Затем смешайте мясо с обжаренным луком, солью и перцем. Слепите вареники и варите в кипящей воде 5 минут. А теперь делайте самую большую магию вкуса: подогрейте сливки (20%) и натрите сыр. Нам нужно, чтобы соус стал концентрацией вкуса и вызвал желание любить эту жизнь, поэтому творог будем брать выдержанный. Затем тем соусом заливаете вареники и едите за обе щеки. Это какое-то переосмысление вареников, а не рецепт", - написал Клопотенко.

Напомним, Известный продюсер об Олеге Виннике, уехавшем из Украины: "Если люди разлюбили...".

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом идеальной картошки по-селянски: готовится всего за 30 минут.

Также Politeka писала, что Андре Тан показал, как по типу фигуры идеально подобрать платье на Новый год: "Для яркого образа обладательниц...".