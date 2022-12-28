Популярная украинская телеведущая, инфлюэнсер и блогер Леся Никитюк, которая летом возобновила съемки своего тревел-шоу "Ле Маршрутка", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные фото, на которых показала себя в лифте и рассказала о неожиданном преимуществе во время выключений света.
Как видно, на новых снимках Леся сфотографировала себя в зеркало лифта. На первой фотографии она появилась в стильной черной дубленке, ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице легкий макияж. На втором снимке звезда предстала уже в короткой белой шубке, под которой видно теплый свитер, также на ней полосатые джинсы, а волосы распущены.
В подписи к публикации Никитюк написала: "Просто заметила, а вы пишите так же. В лифте очень приятно ехать на 15-й этаж. А когда это 2 раза в неделю, то просто невероятное наслаждение. Света нет, а ты все равно тычешь и щелкаешь на выключатель, когда заходишь в туалет. А когда свет появляется, ты подсвечиваешь фонариком с телефона, потому что забываешь, что он есть".
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