Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая с начала войны оставалась в Киеве и начала гастролировать и принимать участие в благотворительных мероприятиях и волонтерских инициативах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фото и видео, на который показала свое выступление.

Как оказалось, Ольга и ее муж Виталий Борисюк стали участниками новогоднего фестиваля "Пісенна садиба". Для мероприятия актриса выбрала элегантное черное платье с золотистой вышивкой и красными бусами на шее. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с красной помадой.

В подписи к публикации Сумская рассказала: "Хотя бы на время отвлеклись от тяжелых мыслей и суровой действительности. Новогодний фестиваль "Песенная усадьба"! Спасибо @suspilne_culture и Лукьяну Галкину! Эфир в Новогоднюю ночь!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Просто красивые и органические! Как по мне, вы вместе больше сияете, чем по одному!".

"Хорошо, когда есть возможность как-то отвлечься".

"Спасибо, что в мире, кроме зла, существуют такие светлые люди-солнышки, как вы, пани Олю с паном Виталием!".

"Молодцы, песня всегда помогает".

"Такие все замечательные и родные, песни моего детства".

"Искренние наши украинцы. Пусть звучит звонко украинская песня, украинцев не сломать".

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