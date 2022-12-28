На своей странице в Instagram артистка поделилась впечатлениями от города накануне Нового года.

"Предновогодняя Одесса! Сегодня снимали здесь новый эпизод проекта «Дождусь!». Счастлива быть причастной к возвращению украинцев домой. Надеюсь, что совсем скоро все украинские семьи, которые сейчас не вместе, не на родной земле, смогут наконец-то объединиться. Ведь ждущий обязательно дождется. Обожаю Одессу в любое время года: за море, за улочки и улицы, за суетливых туристов, за вкусную кухню и неповторимых гостеприимных одесситов", — пишет Лилия Ребрик.

Ранее в это время сюда съезжались десятки тысяч туристов, чтобы встретить новый год у моря.

"Одесса сияла, звучала музыкой и гомоном людей со всех уголков Украины и мира. Теперь повсюду звуки генераторов, полутьма, туристов меньше. Город - лакомый кусочек для врага, да, лакомый, но слишком неуязвимый, неотступный, крепкий! И здесь всегда бурлит жизнь! А все, кто положил на него глаз, - идите за кораблем! Признаюсь тебе в любви, Одесса!", - добавила ведущая.

Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а теперь также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.