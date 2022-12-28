Так, поклонники приятно удивлены, что песня Поляковой подходит под настроение Нового Года. Более того – она на украинском языке:

«Спасибо! Был уверен, что Оля споет песню, которая подходит по настроению к Новому году!», «Оля, на украинском языке Вы поете невероятно замечательно», «Как всегда супер», «Песня соловьиной завораживает», «Буду под нее танцевать всю новогоднюю ночь, плакать и от счастья и от грусти и скорее всего, я ее уже выучу наизусть», «Новогодний хит!», «Великолепное исполнение на украинском языке».

Некоторые из слушателей Поляковой вспомнили, что ровно год назад Оля Полякова пела дуэтом с Олегом Винником песню с похожим мотивом:

«Мотивчик хороший. Так ждала клип с Винником «Длинноногое счастье», но, вероятно, уже не будет. Ваши голоса отлично звучат вместе. Украинская версия так же прекрасна», «Хотя уже и не дуэтная песня, но частичка Олега Винника здесь явно есть. Оля красавица – Долгоногое счастье, а у Олега очень Волшебные глаза».

«Оля правильно сделала то, что переписала эту песню, потому что исполнение в первом варианте невозможно. В этом варианте песня будет иметь долгую жизнь, поскольку песня танцевальная», «Украинская версия песни Долгоногое счастье, звучит по особому. Наша соловьина она такая – завораживает с первой нотки», «Намного лучше ее русского варианта "Длинные ноги". Кстати, Оля ваш голос на украинском звучит гораздо мягче».

Напомним, после полномасштабного вторжения россии в Украину Олег Винник пропал из медийного пространства. Певец находится в Германии. Поэтому некоторые из пользователей соцсетей предположили, что его «время прошло». Другие напротив возмущаются, что Полякова выбрала именно их песню.

«Винника время прошло... как и время русскоязычных песен».

«Весь репертуар в прошлом русскоязычный.. Не нашлось другой песни, чтобы написать текст на украинском языке, вплоть до мотива песни, которую пела в дуэте с Винником?! Это всего лишь бледная копия оригинала, не слышно того драйва, не наберет столько прослушиваний... "Дважды в одну реку не войдешь", «Меня мучают невнятные сомнения, а куда же делось длинноногое счастье?».

Напомним, известный продюсер рассказал, почему поклонники продолжают любить Олега Винника.

Также сообщалось, что Олег Винник помогает ВСУ: покупает авто для военных и отправляет их в Украину.

Ранее в Сети показали, как сейчас выглядит Олег Винник.