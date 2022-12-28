В этот раз в сторис на своей странице в Instagram звезда, сидя в машине, записала видеообращение к поклонникам, в котором пожаловалась на трудности в быту.
"За 40 лет жизни, я выстроила свой семейный менеджмент таким образом, что не занималась рутинными бытовыми делами. Последний год все полностью изменилось и до сих пор привыкаю к режиму: мама-домохозяйка...", - рассказала Екатерина Кухар.
Балерина призналась, что теперь ей приходится самостоятельно думать, чем покормить детей, заниматься уборкой.
"Я просто восхищаюсь мамами, которым легко дастся быт... Честно говоря, у меня иногда едет крыша, как все успевать с детьми. Поэтому мне тяжело сейчас даются регулярные сторис... Я на кухне еще так много времени не проводила за все свое жизнь... Буду пытаться делиться своей жизнью чаще, выходить сюда к вам и буду благодарна за ваши лайфхаки быта и быстрые рецепты для детей. Обнимаю! Держимся", — добавила судья "Танці з зірками".
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Но Екатерина Кухар за домашними заботами не забывает о карьере. Поэтому картинка внезапно изменилась: артистка показала эффектные кадры на пуантах.
"Но быт-бытом, а классика по расписанию", - подчеркнула она.
Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.