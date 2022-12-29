Леся Никитюк украсила искусственную елку красивыми новогодними шарами, а камин гирляндами и новогодними носочками.
Также на кадрах, опубликованных телеведущей на ее странице в Инстаграм, можно увидеть большой подарок в красивой упаковке и фигурку Санта Клауса со звоночком в руке.
Попал на видео и красавчик, с которым Леся Никитюк живет – пес Рафчик. Своего любимчика телеведущая тоже украсила – Рафик стал обладателем маленькой серебристой короны.
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Добавим, что прошлый Новый Год Леся Никитюк отмечала в Карпатах. Телеведущая даже хвасталась своим новогодним образом – прозрачным корсетом и сумкой за 50 тысяч гривен.
Напомним, ранее Леся Никитюк резко поставила на место своих завистников и недругов.
Также сообщалось, что Никитюк рассердило замечание относительно ее внешности.
Кроме того, Politeka.net писала, что экс-партнер Никитюк по "Танцам со звездами" за время войны похудел на 15 кг.